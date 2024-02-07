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В Абхазии полностью запретили вейпы

За полный запрет электронных устройств для потребления табака проголосовал парламент республики.
Владимир Рубанов 2024-02-07 16:46:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот вейпов, пишет «Лайф». За полный запрет электронных устройств для потребления табака проголосовал парламент республики.

Закон разработали для защиты жизни и здоровья жителей от никотиносодержащей продукции и вреда, который она наносит, особенно подросткам.

Вейпы напоминают ингаляторы и могут быть более опасными для здоровья легких, чем курение обычных сигарет. Распространение таких устройств ограничивают и запрещают во многих странах мира, включая Казахстан и Россию.

В РФ запрещено продавать вейпы через выставки, ярмарки и при помощи автоматов, открыто выставлять их в торговых точках, а также продавать их несовершеннолетним.

Курение вейпов может иметь серьезные последствия для здоровья, включая негативное влияние на полость рта и повышенный риск инсульта у молодых курильщиков.

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