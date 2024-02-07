ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военные обеспечили безопасное проведение смены наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщает Министерство обороны России.

«На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у населенного пункта Каменское был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские военнослужащие обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС. В ведомстве отметили, что обнаруженные боеприпасы - результат обстрелов со стороны Украины. Бойцы ВС РФ обеспечили безопасность инспекторов и их доставку на станцию.

По данным Минобороны, в состав миссии МАГАТЭ входят четыре инспектора, задача которых - оценить состояние безопасности на станции. Специалисты присутствуют на ЗАЭС с сентября позапрошлого года, после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сегодняшний визит главы агентства стал четвертым по счету. Также на ЗАЭС прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ. Кадры визита Гросси показала «Звезда». Глава МАГАТЭ побывал на пускорезервной котельной, ознакомился с резервными трансформаторами и машинным залом четвертого энергоблока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.