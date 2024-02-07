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Эксперт Колодочкин назвал «разводиловом» видео с псами, которые сами завели авто

Ранее утверждалось, что собаки каким-то образом перегрызли провода, из-за чего машина начала ехать и произошло ДТП.
Анна Назайкина 2024-02-07 15:53:01
© Фото: orehobor, VK © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» оценил видео, на которой бродячие собаки якобы заводят припаркованную в московском дворе легковушку.

По мнению эксперта, эти сообщения похожи на «дешевое разводилово», так как собаки не могли залезть под капот. И даже если бы им каким-то образом удалось перегрызть провода, автомобиль все равно бы не поехал, считает Колодочкин.

«Как собака залезет под капот? Валить это на собак – это несерьезно…Если машина на автомате, то нужно селектор куда-то перевести. Никакая собака этого не сделает. А на механике нужно с ручника снять. Бред, машина никуда не поедет, я не верю в это», - высказал мнение он.

Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором машина трогается с места, медленно двигается на «аварийке», а затем врезается в авто напротив. Утверждалось, что псы перегрызли провода, из-за чего машина начала ехать и произошло ДТП.

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