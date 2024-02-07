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В московском дворе псы перегрызли провода и завели машину, произошла авария

Некоторые пользователи Сети предположили, что собаки могли перегрызть защиту картера двигателя и каким-то образом проникнуть к замку зажигания.
Анна Назайкина 2024-02-07 14:29:01
© Фото: orehobor, VK © Видео: orehobor, VK

В московском районе Братеево дворовые собаки устроили владельцу легковушки так называемую автоподставу, они перегрызли провода, после чего машина врезалась в другую, сообщается в местных пабликах.

Как утверждается, бродячие псы забрались под автомобиль, расправились с проводами, из-за чего ТС тронулось и произошло ДТП. Под капотом якобы были обнаружены кусочки проводов и шерсть.

Момент аварии попал на камеры наблюдения. На видео машина медленно катится по парковке с мигающими фарами, а собаки разбегаются в разные стороны.

Официальной информации по данному поводу нет. Некоторые пользователи Сети считают, что такая авария с псами не могла произойти и что это похоже на «фантастику». В то же время другие комментаторы предположили, что лохматые злоумышленники могли перегрызть защиту картера двигателя и каким-то образом проникнуть к замку зажигания.

#Москва #ДТП #авто #машина #бродячие псы #бездомные собаки #братеево
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