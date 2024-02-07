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Умерла актриса сериала «Мухтар» Елена Сафронова

Актрисе театра и кино был 71 год.
Ирина Егорова 2024-02-07 14:50:01
© Фото: steatr-bobr.by

Российская актриса театра и кино, известная по роли в сериале «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова скончалась на 72-м году жизни. Сафронова снялась в сериалах «Семейный детектив», «Мухтар. Новый след».

О кончине сообщили ее коллеги из Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Артистка работала в нем с 1981 года.

«За 43 года службы в театре  Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», - говорится в сообщении.

Коллеги называют ее «ведущим мастером сцены и профессионалом своего дела».

Прощание с актрисой состоится 8 февраля в фойе театра, находящегося в Бобруйске, оно начнется в 10.00 и продлится два часа.

В сезоне «Мухтар. Новый след», про пса, помогающего раскрывать сложные и запутанные уголовные дела, 96 серий, а предыдущие сезоны сериала об уникальном псе насчитывают 758 эпизодов. Впервые сериал вышел на телеэкраны в 2004 году.

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