В 2024 финансовом году с АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан 54,6 тонны воды

В предстоящем финансовом году (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года) предполагается сбросить в океан 54,6 тонны воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что воду будут сбрасывать в 7 этапов. Также, по информации агентства, принято решение отложить извлечения фрагментов расплавленного ядерного топлива.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с этого года может начать использовать российские лаборатории с целью анализа проб сброшенной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

Напомним, сброс воды с атомной электростанции начался в августе 2023 года. В посольстве Японии в РФ рассказали, что радиационное воздействие н природу будет крайне низким.