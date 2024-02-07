Минобороны России заявило о занятии выгодных рубежей на Донецком направлении

Минобороны России заявило о занятии более выгодных рубежей и позиций на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Оборонное ведомство заявило об отражении за сутки 10 атак на Донецком направлении. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 290 человек. Между тем на Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Суточные потери врага составили до 195 человек.

В сводке о проведении специальной военной операции также сообщается о групповом ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, где производятся морские беспилотники, береговые ракетные комплексы, ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.