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МО РФ сообщило о групповом ударе по военно-промышленному комплексу Украины

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.
2024-02-07 13:20:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о нанесении сегодня утром группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. 

Эти предприятия выпускали безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к реактивным системам залпового огня, а также взрывчатку. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара, нанесенного ВС РФ, была достигнута. Все объекты были поражены. 

Ранее командир российской танковой роты рассказал, как пощипал «Леопарда».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ракеты #Украина #беспилотники #Высокоточное оружие #групповой удар
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