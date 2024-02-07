МО РФ сообщило о групповом ударе по военно-промышленному комплексу Украины

Минобороны России заявило о нанесении сегодня утром группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Эти предприятия выпускали безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к реактивным системам залпового огня, а также взрывчатку.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара, нанесенного ВС РФ, была достигнута. Все объекты были поражены.

Ранее командир российской танковой роты рассказал, как пощипал «Леопарда».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.