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Эксперт Душкин рассказал о пользе интеграции «Госуслуг» с голосовыми колонками

С порталом можно будет взаимодействовать при помощи голосового интерфейса без использования клавиатуры.
Сергей Лебедев 2024-02-07 13:35:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Интеграция умных устройств с «Госуслугами» позволит россиянам легче взаимодействовать с порталом, используя только голосовой интерфейс. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

«Конечному пользователю, который взаимодействует с "Госуслугами", не нужно будет что-то печатать, нажимать кнопки. Взаимодействовать голосом - очень здорово», - отметил эксперт.

Роман Душкин подчеркнул, что подобная интеграция станет следующим шагом в развитии технических систем и повышении их доступности. Кроме того, она поможет и людям с ограниченными возможностями.

«Людям с особенными потребностями это позволит очень легко взаимодействовать с "Госуслугами"», - добавил эксперт.

Напомним, накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предположил, что уже в скором будущем умные голосовые колонки могут заменить портал услуг. По его словам, умные устройства будут по запросу записывать граждан, например, в поликлинику, составлять или направлять необходимые заявления и общаться с пользователем.

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