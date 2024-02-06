Шадаев предположил, что люди начнут получать услуги через голосовые колонки

Уже в скором будущем умные голосовые колонки могут заменить портал услуг, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

По его словам, такие устройства будут по запросу записывать граждан, например, в поликлинику, составлять и направлять необходимые заявления и общаться с пользователем.

«Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала услуг не будет. Вы будете услуги получать через голосовую колонку, потому что вы скажете, что хочу такую услугу... Записаться в поликлинику, получить разрешение, сдать на права. И все будет через голосовую колонку. Она будет с вами разговаривать, за вас отправлять все заявления, записывать, запоминать и доставлять результат», - сказал он.

Также глава Минцифры РФ отметил, что искусственный интеллект, который, как любая новая технология, может «пугать» граждан, имеет гораздо больше преимуществ и возможностей, чем недостатков.