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Командир танковой роты рассказал, как пощипал «Леопарда»

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Запад» уничтожили укрепления украинских боевиков и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении.
2024-02-07 10:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир танковой роты рассказал, как ему в прицел попался один из немецких танков Leopard, которые Киев получает от стран НАТО в рамках военной помощи. Противник оставил пораженную боевую машину на поле, не стал забирать.

«"Леопарда" я пощипал в свое время. Это было не так давно. Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Виден был только срез башни. Но пощипал я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей - такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать», - рассказал он.

Командир танковой роты отметил, что техника противника хорошо горит, когда по ней бьют наши военнослужащие.

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ группировки войск «Запад». В описании указано, что танкисты разгромили вражеские укрепления и бронетехнику на Купянском направлении.

Экипаж Т-80БВ обстрелял находящиеся в лесистой местности блиндажи с личным составом противника. О движении группы противника в этом районе сообщила разведка с воздуха. Российские танкисты разгромили неприятельские укрепления, передовые отряды противника отступили с потерями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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