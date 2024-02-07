«Он схватил ее»: мальчик из Стерлитамака о спасении младшей сестры от похитителя

Двенадцатилетний мальчик, защитивший свою младшую сестру от неизвестного, который пытался похитить девочку днем 5 февраля во дворе жилого дома в Стерлитамаке, поделился подробностями инцидента.

«Я заметил этого мужчину, когда выходил с площадки с сестрой. Мы дошли до нашего подъезда. И он схватил ее, развернул, повел за руку. А я быстренько подбежал. Когда взял сестру за руку, он отпустил и побежал», - сказал он в беседе со «Звездой».

По словам подростка, в момент столкновения со злоумышленником «чуть-чуть» испугался.

Родители мальчика заявили, что гордятся своим сыном, отметив, что он быстро среагировал в критической ситуации и спас 7-летнюю сестру.

Как ранее сообщил SHOT, злоумышленника, которым оказался 18-летний молодой человек с тяжелым психическим расстройством, задержали. По факту похищения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. У задержанного инвалидность 2-й степени, сейчас его направили в психоневрологический диспансер, где с ним работают следователи.