МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Он схватил ее»: мальчик из Стерлитамака о спасении младшей сестры от похитителя

Подросток признался, что в момент столкновения со злоумышленником «чуть-чуть» испугался.
Максим Крюков 2024-02-07 13:45:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Двенадцатилетний мальчик, защитивший свою младшую сестру от неизвестного, который пытался похитить девочку днем 5 февраля во дворе жилого дома в Стерлитамаке, поделился подробностями инцидента.

«Я заметил этого мужчину, когда выходил с площадки с сестрой. Мы дошли до нашего подъезда. И он схватил ее, развернул, повел за руку. А я быстренько подбежал. Когда взял сестру за руку, он отпустил и побежал», - сказал он в беседе со «Звездой».

По словам подростка, в момент столкновения со злоумышленником «чуть-чуть» испугался.

Родители мальчика заявили, что гордятся своим сыном, отметив, что он быстро среагировал в критической ситуации и спас 7-летнюю сестру.

Как ранее сообщил SHOT, злоумышленника, которым оказался 18-летний молодой человек с тяжелым психическим расстройством, задержали. По факту похищения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. У задержанного инвалидность 2-й степени, сейчас его направили в психоневрологический диспансер, где с ним работают следователи.

#спасение #наш эксклюзив #Мальчик #Неизвестный #злоумышленник #похититель #сестра #Стерлитамак
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»