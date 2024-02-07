Жительница Стерлитамака рассказала, как ее сын защитил сестру от злоумышленника

Мама мальчика, который спас младшую сестру от пытавшегося похитить ее злоумышленника в Стерлитамаке, в разговоре со «Звездой» рассказала о первых минутах после инцидента.

«Они зашли домой, заплаканные, в истерике. Не могут говорить, задыхаются, плачет старший. Я испугалась. Потом объяснили, что сестренку чуть не утащил незнакомый мужчина. Дальше мы начали искать видео с камер домофонов», - поделилась она.

По словам женщины, ее сын всегда знал, что необходимо смотреть за младшей сестрой и защищать ее.

«Мы всегда его учим. И ее учили с незнакомыми не разговаривать. Вообще, у нас во дворе всегда было спокойно, у нас полиция во дворе, могли спокойно отпускать. Не думали, что такое может произойти. Сейчас научим, что нужно кричать, если что, звать», - добавила собеседница телеканала.

Жительница Стерлитамака отметила, что гордится своим сыном, и рассказала, что 12-летний мальчик по характеру очень спокойный и ранимый.

«Страшно представить, что было бы, если бы не сын. Я представить боюсь, что бы случилось. Горжусь сыном, что он так поступил. Сам он спокойненький, ранимый, скандалов не слышал, не любит, такие вещи близко к сердцу воспринимает. А тут он сразу среагировал, в ту же секунду. Я довольна им», - сказала она.

Женщина также заявила, что хочет наказания для злоумышленника, «чтобы другие видели, что так с чужими детьми нельзя, никого трогать нельзя».

Накануне стало известно, что нападавшего задержали, им оказался 18-летний молодой человек, страдающий шизофренией. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. По данным SHOT, у задержанного инвалидность 2-й степени, сейчас он находится в психоневрологическом диспансере, с ним работают следователи.