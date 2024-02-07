Глава дипломатии ЕС Боррель встретил утро в бомбоубежище Киева

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в бомбоубежище в Киеве. Об этом он сообщил в соцсети X и опубликовал фотографию из укрытия.

«Начинаю утро в укрытии, так как по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги», - написал сегодня глава евродипломатии.

Напомним, вчера Жозеп Боррель прибыл в Киев. А сегодня в украинской столице прогремела серия взрывов.

В городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, взрывы произошли в Николаеве и Харькове.