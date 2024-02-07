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В Киеве прогремела серия взрывов

В украинской столице объявили воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2024-02-07 09:24:01
© Фото: Peter Druk, XinHua, Global Look Press

Сегодня утром в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей города проследовать в укрытия.

«Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!» - написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном сайте по оповещению населения. В заявлении мэрии Киева говорится о работе системы ПВО.

Ранее появилась информация о взрывах в Николаеве, Харькове и Черкасской области. Там объявлена воздушная тревога.

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