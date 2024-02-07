В Киеве прогремела серия взрывов

Сегодня утром в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей города проследовать в укрытия.

«Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!» - написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном сайте по оповещению населения. В заявлении мэрии Киева говорится о работе системы ПВО.

Ранее появилась информация о взрывах в Николаеве, Харькове и Черкасской области. Там объявлена воздушная тревога.