В Стерлитамаке школьник вырвал сестру из рук похитителя, СК возбудил дело

В Стерлитамаке неизвестный попытался похитить девочку, но ее спас старший брат, злоумышленник скрылся. Сейчас полиция ищет его. Об этом говорится в сообщении СУ СК Башкирии, пишет «360».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина преследует маленького ребенка, затем хватает его и тащит за собой. Однако брат, который шел спереди, успел среагировать и вырвал руку сестры.

По данным Следственного комитета, все произошло на улице Артема. Инцидент удалось зафиксировать благодаря камере видеонаблюдения.

Сейчас следователи и полиция устанавливают личность нападавшего, выясняется полная картина произошедшего. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего человека.