МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Стерлитамаке школьник вырвал сестру из рук похитителя, СК возбудил дело

В настоящий момент следователи и полиция устанавливают личность нападавшего.
Анна Назайкина 2024-02-06 11:43:01
© Фото: smestos, VK © Видео: smestos, VK

В Стерлитамаке неизвестный попытался похитить девочку, но ее спас старший брат, злоумышленник скрылся. Сейчас полиция ищет его. Об этом говорится в сообщении СУ СК Башкирии, пишет «360».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина преследует маленького ребенка, затем хватает его и тащит за собой. Однако брат, который шел спереди, успел среагировать и вырвал руку сестры.

По данным Следственного комитета, все произошло на улице Артема. Инцидент удалось зафиксировать благодаря камере видеонаблюдения.

Сейчас следователи и полиция устанавливают личность нападавшего, выясняется полная картина произошедшего. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего человека.

#в стране и мире #Башкирия #девочка #Уголовное дело #СК #школьник #Похищение ребенка #Стерлитамак
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»