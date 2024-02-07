Ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над акваториями Берингова и Чукотского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что продолжительность полета Ту-95МС составила около девяти часов. При этом истребительное сопровождение обеспечивалось экипажами самолетов Су-30СМ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили полет над арктическими водами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.