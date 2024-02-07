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Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Сенаторы проголосовали за него единогласно.
2024-02-07 11:12:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Совет Федерации сегодня одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации и призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Сенаторы проголосовали за документ единогласно.

Напомним, согласно закону, кроме конфискации денег, ценностей и другого имущества, через суд можно будет лишать государственных наград, специальных и воинских званий.

В документе отмечено, что можно изъять имущество, которое используется для финансирования незаконной деятельности. Также речь идет и о конфискации орудия совершения преступления.

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