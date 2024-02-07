Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Совет Федерации сегодня одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации и призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Сенаторы проголосовали за документ единогласно.

Напомним, согласно закону, кроме конфискации денег, ценностей и другого имущества, через суд можно будет лишать государственных наград, специальных и воинских званий.

В документе отмечено, что можно изъять имущество, которое используется для финансирования незаконной деятельности. Также речь идет и о конфискации орудия совершения преступления.