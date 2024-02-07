В Японии заявили, что попавшие в ледовый плен косатки могли выбраться

Попавшая в ледовый плен около японского острова Хоккайдо стая косаток, вероятно, смогла выбраться из ловушки. Об этом со ссылкой на представителя муниципалитета города Раусу сообщает ТАСС.

По словам чиновника, специалисты осмотрели место и не нашли животных. Отмечается, что дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились.

«Велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», - подчеркнул представитель муниципалитета города Раусу.

Напомним, накануне в ледовом плену оказалась стая примерно из 12 косаток. Группу животных отрезало от моря дрейфующими льдинами в проливе Немуро, который разделяет Хоккайдо и российский остров Кунашир.