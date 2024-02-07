Позиция подразделений горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожена в районе Спорного

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской позиции в районе населенного пункта Спорное.
Уточняется, что ликвидированную позицию занимали подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что позицию неприятеля уничтожили артиллеристы из «Южной» группировки войск.
Ранее сообщалось, что российские минометчики на Артемовском направлении сорвали наращивание сил боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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