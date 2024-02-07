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Позиция подразделений горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожена в районе Спорного

Кадры уничтожения украинской позиции при помощи артиллерии опубликовало Минобороны России.
2024-02-07 10:23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской позиции в районе населенного пункта Спорное. 

Уточняется, что ликвидированную позицию занимали подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что позицию неприятеля уничтожили артиллеристы из «Южной» группировки войск. 

Ранее сообщалось, что российские минометчики на Артемовском направлении сорвали наращивание сил боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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