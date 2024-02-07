Позиция подразделений горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожена в районе Спорного

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской позиции в районе населенного пункта Спорное.

Уточняется, что ликвидированную позицию занимали подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что позицию неприятеля уничтожили артиллеристы из «Южной» группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские минометчики на Артемовском направлении сорвали наращивание сил боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.