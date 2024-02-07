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На Артемовском направлении минометчики сорвали наращивание сил боевиков

Наведение осуществлялось при помощи БПЛА, оборудованного тепловизором.
2024-02-07 06:35:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Артемовском направлении спецоперации расчеты 120-мм минометов «Южной» группировки войск ежедневно наносят удары по украинским националистам. Недавно разведчики получили данные о том, что противник ночью наращивает силы на одном из участков боевого соприкосновения.

Для уничтожения вражеской пехоты в укрытиях были задействованы расчеты 120-мм минометов. Они работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наведение осуществлялось с использованием беспилотного летательного аппарата, который оборудован тепловизором.

По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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