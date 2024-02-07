На Артемовском направлении спецоперации расчеты 120-мм минометов «Южной» группировки войск ежедневно наносят удары по украинским националистам. Недавно разведчики получили данные о том, что противник ночью наращивает силы на одном из участков боевого соприкосновения.

Для уничтожения вражеской пехоты в укрытиях были задействованы расчеты 120-мм минометов. Они работали с позиций, расположенных на удалении не более полутора километров от противника. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наведение осуществлялось с использованием беспилотного летательного аппарата, который оборудован тепловизором.

По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.