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Россиян пообещали обеспечить бананами после запрета их импорта из Эквадора

Фрукты поставляют из стран Восточной Азии, Южной и Центральной Америки.
Наталья Жадько 2024-02-07 10:32:01
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россияне не останутся без бананов из-за ограничения ввоза данной продукции из Эквадора. Фрукты поставляют и из других стран. Об этом в беседе со «Звездой» заявила генеральный директор «Ягодного союза» Ирина Козий.

«Некоторое количество приходит из Коста-Рики, из Колумбии, из других стран Южной и Центральной Америки. Совсем немножко из стран Восточной Азии», - отметила она.

Среди потенциальных экспортеров - Китай, Вьетнам и Филиппины. В январе первую партию бананов в Россию привезли из Индии. Вторая поставка запланирована на конец февраля.

Напомним, недавно был значительно ограничен импорт бананов из Эквадора. Виной тому - многоядная муха-горбатка, которая может переносить инфекционные заболевания. Ее обнаружили в нескольких партиях фруктов из латиноамериканской страны.

Ранее власти Эквадора предоставили российской стороне техническое обоснование для снятия ограничений на ввоз бананов.

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