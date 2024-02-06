Су-34 с помощью ФАБ поразил пункт управления ВСУ на Купянском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России продолжают нести круглосуточное дежурство на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Перед вылетом летчики получили координаты расположения командного пункта украинских боевиков. Экипаж Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели.

После выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена.

Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения средств ПВО неприятеля.

Ранее Су-25 ВКС России ударили по националистам на Донецком направлении. Огонь по опорным пунктам, бронетехнике и скоплениям живой силы был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. Передовой авиационный наводчик доложил о полном уничтожении всех заявленных целей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.