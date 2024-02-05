Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по националистам на Донецком направлении

Летчики штурмовой авиации на двух самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по позициям боевиков на Донецком направлении специальной военной операции. Огонь по опорным пунктам, бронетехнике и скоплениям живой силы нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

«Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Фермер».

После пуска ракет летчики выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Передовой авиационный наводчик доложил о полном уничтожении всех заявленных целей.

В конце прошлой недели летчики Су-25 стерли с лица земли вражеские укрепления на Донецком направлении. К цели штурмовики пробирались на предельно малых высотах, огибая рельефы местности.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.