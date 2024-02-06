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Израильские корабли открыли огонь по гуманитарному конвою ООН в Газе

Во время израильской атаки гумконвой планировал доставку продовольствия в северные районы сектора Газы.
Ян Брацкий 2024-02-06 05:42:01
© Фото: Chen Junqing XinHua Global Look Press

Боевые корабли Израиля открыли огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа. Волонтеры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам пытались доставить им продовольствие, сообщил директор организации в Газе Томас Уайт.

«В Газе сегодня утром конвой с продовольствием при ожидании движения в северные районы был обстрелян израильским флотом. К счастью, никто не пострадал», - цитирует его заявление телеканал Al Jazeera.

Ранее ряд государств, включая США, Великобританию, Германию и Канаду приняли решение приостановить финансирование агентства из-за подозрения в его связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт резко обострился в начале октября прошлого года. Поводом к этому послужила ракетная атака ХАМАС по объектам на территории Израиля. В ответ Тель-Авив провел массированные бомбардировки сектора Газа, а после ввел на его территорию сухопутные войска. В настоящий момент сектор блокирован. Люди в Газе лишены доступа к воде и электричеству, не хватает продовольствия, топлива и медикаментов. Доставляемой гуманитарной помощи разрушенному сектору не достаточно.

#Израиль #корабли #сектор Газа #ЦАХАЛ #Гумконвой ООН
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