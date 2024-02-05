Глава МИД Турции: США играют с огнем, нанося удары по йеменским хуситам

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал игрой с огнем удары США по целям на территории Йемена. По мнению главы турецкой дипломатии, в любой момент это может вызвать большой пожар в Ближневосточном регионе. Тогда ситуация рискует выйти из-под контроля, уточнил он.

«Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с еще большей экспансией», - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Накануне утром США нанесли очередной удар по военной инфраструктуре йеменских мятежников-хуситов. Как заявили в центральном командовании ВС США, удар был нанесен по крылатой ракете хуситов.

Напомним, Пентагон бьет по территории Йемена с 12 января. Целями ударов являются пусковые и радарные установки хуситов, места хранения беспилотников и боеприпасов, прочие объекты военной инфраструктуры.