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Глава МИД Турции: США играют с огнем, нанося удары по йеменским хуситам

По мнению главы МИД Турции, удары США по Йемену могут привести к значительной эскалации ситуации в Ближневосточном регионе.
Ян Брацкий 2024-02-05 00:13:01
© Фото: Wang Shang XinHua Globallookpress

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал игрой с огнем удары США по целям на территории Йемена. По мнению главы турецкой дипломатии, в любой момент это может вызвать большой пожар в Ближневосточном регионе. Тогда ситуация рискует выйти из-под контроля, уточнил он.

«Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с еще большей экспансией», - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Накануне утром США нанесли очередной удар по военной инфраструктуре йеменских мятежников-хуситов. Как заявили в центральном командовании ВС США, удар был нанесен по крылатой ракете хуситов.

Напомним, Пентагон бьет по территории Йемена с 12 января. Целями ударов являются пусковые и радарные установки хуситов, места хранения беспилотников и боеприпасов, прочие объекты военной инфраструктуры.

#сша #Турция #Йемен #Хуситы
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