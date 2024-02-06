Петербургские врачи провели уникальную операцию на сердце младенца из Лисичанска

Петербургские врачи провели сложнейшую операцию на сердце новорожденной девочке. Ребенка самолетом экстренно доставили из Луганской народной республики. Сейчас малышка набирает вес и уже почти не плачет. Чувствует, что мама снова рядом. Всего третий день, как ребенка перевели из реанимации после сложнейшей операции на сердце. Врачи петербургского педиатрического медицинского университета назвали это новогодним чудом. Счет шел на часы, когда к ним экстренно доставили младенца с тяжелейшим пороком сердца. Операция продолжалась несколько часов.

«Это тотальный аномальный дренаж, абструктивная форма, когда два круга кровообращения разъединены», - объяснил руководитель кардиохирургической службы Андрей Нохрин.

Девочку, ей сейчас чуть больше месяца, назвали Виталиной. В честь дяди, который геройски погиб в начале специальной военной операции.

«У нас впервые улыбки появились, что у ребенка, что у меня. До этого только слезы, слезы были. Спасибо врачам, они нас спасли», - сказала Ирина Игнатьева.

Высокотехнологическая медицинская помощь пациентам из ЛНР и ДНР здесь уже поставлена на поток. Особое внимание, конечно, диагностике заболеваний маленьких пациентов. И здесь без ультрасовременного оборудования не обойтись. Это магнитно-резонансный томограф новейшего поколения, абсолютно безопасный для детей. Аппаратура видит большинство сложнейший и редких патологий. А еще с жителями новых регионов регулярно проводят сеансы телемедицины. Решение о госпитализации в Петербург, порой, принимают прямо на онлайн консультации. На борьбу с детскими болезнями брошены и все научные силы университета.

«Большое направление - это онкологические заболевания. И они встречаются у детей и порой протекают тяжело. Этому тоже уделяется большое внимание», - объяснил ректор СПбГПМУ, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

Кате три года, она из небольшого поселка под Луганском. Родилась с непростым диагнозом - аномальное развитие вен пищевода.

«Из-за неправильного давления они набухают и могут просто разорваться и возникнет внутреннее кровотечение», - опасается Валентина Норова.

Эта болезнь с девочкой навсегда. Предотвратить трагедию и спасти ей жизнь может очередная операция. Только вот неясно, когда именно патология проявит себя вновь.

«До 18 лет она будет стоять у нас на учете с эпизодическими госпитализациями для контроля», - пообещал врач-хирург микрохирургического отделения Игорь Дюг.

Врачи общаются с Катей жестами. У нее еще и тугоухость четвертой степени - она практически ничего не слышит, а потому до сих пор не говорит. Недавно в Москве ей провели операцию.

«Ей над ушком сделали надрез, в голову вживили чип и электрод направили в улитку. Благодаря ему и речевому процессору она может слышать», - порадовалась Валентина Норова.

И сейчас она словно заново учиться жить. Ей все интересно, что отличается от привычных вещей и предметов в больничной палате. Впереди реабилитация и долгожданное возвращение домой. Благодаря специалистам педиатрического университета - шанс на здоровое будущее получили уже порядка двух тысяч детей.