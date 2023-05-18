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Привыкнуть к мирному городу: как в Ленинградской области лечат детей из ЛНР

Роман Закурдаев
Дмитрий Трунов
23:53 18.05.2023
Это особенные пациенты - с трудными неврологическими диагнозами: генетические заболевания, врожденные пороки головного мозга. Каждого обязательно сопровождают родители.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дети из Луганской Народной Республики с тяжелыми заболеваниями проходят реабилитацию в Ленинградской области. Каждого ребенка тщательно обследуют. Затем врачи назначают индивидуальный курс лечения.

Степану Семенюку 16 лет. У него детский церебральный паралич. Парень прикован к инвалидной коляске. Но унывать и сдаваться - это не про него.

«Я хотел бы ходить сам, но пока не получается», - отвечает он на вопрос - какая у него мечта.

В Петербург Степан приехал на курс реабилитации с очередной группой детей из Луганской Народной Республики. Пациенты особенные - с трудными неврологическими диагнозами: генетические заболевания, врожденные пороки головного мозга. Каждого обязательно сопровождают родители.

«У нас нет таких условий. В областном центре есть хорошие доктора, но все равно - здесь уровень немножко другой», - говорит отец пациента Алексей Дубовик, житель города Кировска в ЛНР.

Сначала медики проводят обязательное медицинское обследование: МРТ, различные анализы, и лишь потом врачи детской областной больницы определяются с курсом лечения.

«Хоть у нас дети и неврологические, кого-то нужно показать стоматологам, кого-то ортопеду нужно показать, хирургу. Мы стараемся индивидуально подходить и каждого потребности выполнить», - рассказывает заведующая детским психоневрологическим отделением Юлия Манёнок.

Пока 14-летнего Егора Клименко из Алчевска готовят к электроэнцефолограмме, его мама с тревогой ожидает рядом. В младенчестве у подростка произошло внутримозговое кровоизлияние, и теперь у него инвалидность. На предложение комитета здравоохранения Ленинградской области приехать на обследование согласились сразу. Только пока не могут привыкнуть к звукам мирного города.

«Машины ездят, мотоциклы, я не знаю, что. [Дети] дергаются: “А мы точно уехали?”», - рассказывает Надежда Клименко, жительница Алчевска в ЛНР.

Всего по программе сотрудничества с ЛНР в детской областной больнице обследование и курс лечения должны пройти 140 детей  из Луганской народной республики. Кроме курсов лечебной физкультуры юным пациентам доступны самые современные тренажеры.

У Даши Тараненко туберозный склероз - генетическое заболевание: нарушения моторики. «Прогулки по сказочному лесу» со временем отвлекают ее от привычных неправильных движений. Постепенно медики добавляют скорости, чтобы ребенок начинал отрабатывать ходьбу.

Степан старается, но ему тяжело дается рисунок. Пока мы записывали с ним интервью, он успел закрасить часть фигуры. В конце беседы признается, что скучает по отцу, который остался дома, и по двум старшим братьям. Он не видел их уже несколько месяцев. Они на передовой, участвуют в специальной военной операции. Ну чем не повод передать привет.

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