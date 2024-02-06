Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее

Германия становится беднее, так как не может обеспечить экономический рост, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», - сказал министр.

По его словам, страна перестала быть «конкурентоспособной», передает RT. Рост экономики ФРГ оценивается как «в лучшем случае слабый». Последние данные промышленного производства показывают значения ниже, чем во времена пандемии коронавируса.

Уточняется, что согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост экономики Германии в 2024 году составит всего 0,3%. Для реализации же многих социальных проектов и обеспечения внешней безопасности Германии необходимо экономическое процветание, отмечает Линднер.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал наличие проблем в немецком правительстве, хотя ранее убеждал, что «все идет по плану». Среди причин указываются слабая экономика и проблемы с бюджетом.