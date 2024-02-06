Bloomberg: Шольц признал, что дела немецкого правительства идут не по плану

Канцлер Германии Олаф Шольц признал наличие проблем и недовольства, охвативших правительство Германии, и заявил, что несет за это ответственность. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Олаф Шольц не известен проявлениями неуверенности в себе. Поэтому немецкие граждане обратили внимание, когда канцлер Германии впервые заявил, что дела идут не по плану», - говорится в публикации.

По данным агентства, теперь проблемы в немецком правительстве признает и сам канцлер, который ранее всегда «оптимистично» относился к перспективам будущего страны и своим действиям. Сейчас Шольц выражает сомнения в отношении деятельности коалиционного правительства ФРГ.

Уточняется, что в частности власти страны имеют дело с проблемами с бюджетом и слабой экономикой, а также снижением общественной поддержки. Несмотря на это ранее Шольц всегда утверждал, что «у него идет все по плану».

Напомним, в последние месяцы рейтинг одобрения деятельности канцлера стабильно показывал низкие результаты. Согласное опросам, проведенным в конце января, всего 13% немцев проголосовали бы на выборах за СДПГ - партию, возглавляемую Шольцем. По сравнению с проведенными в 2021 году парламентскими выборами (25,7%), полученный результат ниже почти в два раза.