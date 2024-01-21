Опрос показал падение рейтинга партии Шольца до рекордных 13 процентов

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем и входящей в правящую коалицию, опустился до 13%. Это стало самым низким значением за несколько лет - с того момента, когда правительство Шольца начало свою работу. Соответствующие результаты показал проведенный социологическим институтом Insa опрос по заказу газеты Bild am Sonntag.

Газета Frankfurter Allgemeine написала, что немцев спросили, как бы они проголосовали на федеральных выборах, если бы им пришлось это делать «в следующее воскресенье».

«13 процентов ответили, что СДПГ. Это на два процентных пункта меньше, чем на предыдущей неделе. Это ставит социал-демократов в один ряд с "зелеными", которые набрали один балл по сравнению с предыдущей неделей и также оказались на уровне 13 процентов», - указали журналисты.

В сравнении с проведенными в 2021 году парламентскими выборами (25,7%), полученный результат ниже почти в два раза.

Самой популярной партией, согласно последнему проведенному опросу, стал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Более 30% опрошенных готовы за него проголосовать.

«Альтернатива для Германии» получила одобрение 22% респондентов, а Свободная демократическая партия (СвДП) - всего 5% голосов, Левая партия - 3%.

В сентябре 2023 года опрос показал максимально низкую поддержку правящей коалиции Германии с 2021 года. Тогда она пользовалась одобрением 38% граждан. За социал-демократов (СДПГ) готовы были отдать свои голоса 18% респондентов, за «зеленых» - 13%.