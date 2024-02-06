Ученый рассказал, как спасти застрявших во льду у Хоккайдо косаток

Если погода не изменится или если на помощь не придет судно, застрявшие у берегов японского острова Хоккайдо косатки выбьются из сил и погибнут, рассказал «Звезде» старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Сейчас попавшие в практически безвыходную ситуацию косатки пытаются выжить. Чтобы жить, им нужно дышать, подниматься на поверхность. Если они попали в ледяное поле, им нужно каждый раз протискиваться через льдины, чтобы сделать вдох. Так постепенно они теряют силы.

«Похоже на приступ астматика: чтобы сделать вдох, нужно совершить большое усилие», - рассказал ученый.

Охотское море - ледовитое, там есть ледяные поля. Они состоят из крупных льдин и более мелкого битого льда. Эти поля дрейфуют, в том числе внезапно. Стая косаток попала в такое поле и оказалась в западне, их затерло. Спасти китов можно только одним способом.

«Нужно делать полынью, разводье, пространство чистой воды. Проще всего это сделать судном. Судно должно быть ледового класса. Оно подходит, делает циркуляцию, встает под ветер, и с подветренного борта судна льдов будет значительно меньше. И косаткам будет гораздо легче дышать», - рассказал Сергей Мухаметов.

Потом, если судно медленно движется в сторону чистой воды, косатки будут идти в кильватерной струе и выйдут на открытую воду.

«Насколько я понимаю, сейчас они находятся в территориальных водах Японии, и чтобы нам туда попасть, нужно разрешение. Если японцы не разрешат, мы ничего сделать не можем. Если метеорологическая ситуация не изменится, они обессилят и финал будет грустным», - рассказал преподаватель.

У японцев тоже есть подходящие для такой операции ледоколы и буксиры ледового класса. Однако это достаточно дорогостоящее мероприятие. Возможно, японцы посчитали, что не стоит проводить такую масштабную спасательную операцию ради 10-12 косаток, предположил ученый.

По его словам, в истории бывали случаи, когда люди бензопилами делали полыньи во льду, чтобы животные могли дышать. Точно так же застрять во льдах могут белуги, тюлени и другие морские млекопитающие, которым нужно подняться на поверхность, чтобы вдохнуть.