В Белом доме заявили, что по ошибке не предупредили власти Ирака об увиаударах

В США отрицают попытку обмана после ложных заявлений, что власти Ирака были предупреждены об атаках, нанесенных в конце прошлой недели. Ранее такое заявление сделал утверждал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Теперь Кирби опроверг свое предыдущее заявление и сказал, что ошибся. Американская сторона не пыталась специально никого ввести в заблуждение, заверил он.

Кирби принес извинения за ошибку и сказал, что сожалеет о неразберихе. По его словам, ошибка основывалась на неверной информации, переданной ему вскоре после атак. Кирби заверил, что в этом не было злого умысла.

Ранее на спецбрифинге 2 февраля Кирби заявил, что администрация Вашингтона заранее уведомила правительство Ирака о планах ударов. Позднее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента признал, что Вашингтон не уведомлял об этом Багдад.

Ранее руководство Ирака обвинило США во лжи. Власти в Багдаде отреагировали на заявление Вашингтона о согласованности нанесенных авиаударов по объектам Ирана.