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Захарова ответила на претензии Парижа по поводу гибели «волонтеров» в зоне СВО

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Франция отправляет на Украину наемников.
Владимир Рубанов 2024-02-06 19:52:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В свой поддержке Киева власти Франции оправдывают терроризм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на претензии Парижа по поводу гибели французских якобы волонтеров в зоне спецоперации.

Захарова напомнила, что Франция отправляет на Украину наемников. Рекрутинговые агентства работают на полную мощность. И это не считая поставок вооружений, финансовой поддержки Киева и в целом потакания неонацистскому режиму на протяжении многих лет.

Но свою роковую роль в украинском кризисе Париж упорно не признает.

«Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах. Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния "правом на самооборону", по сути, оправдывая акты терроризма», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула: Россия не раз упоминала, что вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию, но и ставит под угрозу жизни французов, которые «пропитались антироссийской пропагандой и отправились в зону боевых действий».

Никаких доказательств того, что двое погибших граждан Франции действительно занимались волонтерской деятельностью, Париж не представил.

Ранее посол Франции был вызван в МИД РФ после ликвидации французских боевиков в Харькове.

#Франция #Украина #Мария Захарова #МИД России #поставки оружия #Наемники #СВО
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