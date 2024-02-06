Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале, который стал завершающим этапом модернизации московского городского вокзала.

«Совместно с РЖД проделали масштабную работу. Вестибюль, связывающий МЦД-1 и МЦД-4, - последний этап проекта по формированию московского городского вокзала Белорусская», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вестибюль связывает МЦД-1 и МЦД-4, пересадка теперь занимает в 3 раза меньше времени, также сократился путь и от МЦД до Замоскворецкой линии метро в 1,5 раза.

В работы по модернизации вошли реконструкция платформ, вестибюлей, пешеходного тоннеля. В 2019 году запустили новый терминал для пригородных поездов Москва - Усово и экспрессов. В 2017 году была благоустроена площадь Тверской Заставы - воссоздан исторический сквер с памятником Максиму Горькому, построено разворотное кольцо и возрождено трамвайное движение.

Совместно с РЖД планируется в 2024 году открыть 8 ж/д объектов - новых и реконструированных городских вокзалов и дополнительных вестибюлей на существующих станциях, что сделает МЦД еще удобнее для пассажиров.

Напомним, что на четырех станциях МЦД - «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов» теперь можно оплатить проезд по биометрии. Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве.