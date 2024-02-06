МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уровень опасности «желтый»: снег и гололед надвигаются на Петербург

Росгидрометцентр предупреждает о том, что жителей Санкт-Петербурга ожидают двадцатиградусные морозы.
Тимур Шерзад 2024-02-06 18:21:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга предупреждают о плохой погоде. На город надвигаются морозы. В связи с этим объявлен уровень опасности «желтый». Снег ожидается сильным.  

«С 3 часов до 13 часов 8 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже», - говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Жителей предупредили о том, что из-за такой погоды возможен гололед. Их призвали быть аккуратнее, одеваться теплее и не допускать обморожений. 

Правительство города призвало автомобилистов по возможности воздержаться от поездок - в такую погоду очень высок риск дорожно-транспортных происшествий. 

Ранее метеоролог Позднякова предупредила о метели и заносах на дорогах 7 февраля в столичном регионе

#в стране и мире #Санкт-Петербург #снег #Непогода #Желтый
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»