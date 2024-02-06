Уровень опасности «желтый»: снег и гололед надвигаются на Петербург

Власти Санкт-Петербурга предупреждают о плохой погоде. На город надвигаются морозы. В связи с этим объявлен уровень опасности «желтый». Снег ожидается сильным.

«С 3 часов до 13 часов 8 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже», - говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Жителей предупредили о том, что из-за такой погоды возможен гололед. Их призвали быть аккуратнее, одеваться теплее и не допускать обморожений.

Правительство города призвало автомобилистов по возможности воздержаться от поездок - в такую погоду очень высок риск дорожно-транспортных происшествий.

Ранее метеоролог Позднякова предупредила о метели и заносах на дорогах 7 февраля в столичном регионе.