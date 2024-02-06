Политолог Кошкин заявил, что Зеленский не видит выигрышных вариантов на выборах

Ситуация на Украине складывается для Владимира Зеленского не лучшим образом, поэтому он продлил через Верховную раду военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток - до 13 мая. Об этом «Звезде» рассказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Такое решение ставит под вопрос проведение президентских выборов на Украине, которые были запланированы на март 2024 года. Конституционный срок полномочий Зеленского истекает в мае.

У Зеленского есть проблемы и на линии боевого соприкосновения, и с боевым духом в ВСУ, и с атмосферой в обществе и в элите, отметил политолог. Не все у него складывается и «с теми, чьи указания он выполняет, из Вашингтона и Брюсселя».

«В этой атмосфере проводить выборы он не собирается, потому что никаких выигрышных позиций для себя он не видит. Вот он и пошел в Раду с этим предложением», - сказал Кошкин.

По Конституции Верховную раду не избирают, когда в стране действует военное положение, напомнил эксперт. В то же время выборы президента в такой ситуации основной закон не регламентирует.

«Раз такое предложение он внес и Рада приняла его, то все возможно в этой стране», - сказал Кошкин.

В последнее время на Украине активизировались оппоненты Зеленского - Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Петр Порошенко.

«Они вступают в противостояние с ним с критикой власти, их риторика весьма агрессивна. Зеленский не привык слышать критику в эти годы, когда он полностью нейтрализовал оппозиционную мысль, закрыл все каналы, которые не хвалят его. Вдруг получить критику внутри страны - для него это непривычно», - сказал политолог.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и продлеваются уже в десятый раз.