Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что полет продолжался около семи часов. Ракетоносцы сопровождались экипажами истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Главком ВКС России Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Он добавил, что летчики российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Ранее сообщалось, что Ту-22М3 и Ту-160 выполнили полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.