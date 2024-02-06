Песков не исключил, что Путин может огласить Послание с 23 февраля по 10 марта

В Кремле не исключили, что выступление президента Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию может состояться в конце февраля - начале марта.

На соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мы не можем этого исключать», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, писало, что послание может быть оглашено в период между 23 февраля и 10 марта. Кроме того, утверждалось, что конечный вариант речи главы государства на данный момент неизвестен, однако президент, вероятнее всего, может коснуться темы СВО, независимости нашей страны, социально-экономического развития, а также семейных ценностей.

Напомним, что в минувшем, 2023-м, году, российский лидер обратился к Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве 21 февраля.