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МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на трех направлениях

За сутки положение было улучшено на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
2024-02-06 14:18:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Минобороны России заявило об улучшении положения по переднему краю сразу на трех направлениях за сутки. 

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Также они отразили две атаки штурмовиков 60-й мехбригады ВСУ в районе Ямполовки в ДНР. 

Также было улучшено положение и на Донецком направлении - это произошло благодаря действиям «Южной» группировки войск. 

А подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. При этом были отражены две украинские атаки.

Ранее сообщалось, что расчеты минометов «Василек» и пушек «Рапира» отточили навыки ведения огня в тыловой зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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