Расчеты минометов «Василек» и пушек «Рапира» отточили навыки в тыловой зоне СВО

Расчеты минометов «Василек» и противотанковых пушек «Рапира» российской группировки «Восток» провели занятия по боевой подготовке и слаживанию. Кадры тренировок на полигоне в тыловой зоне спецоперации публикует Министерство обороны.

На записи показано, как бойцы заряжают кассету на четыре мины и ведут автоматический огонь из «Василька». В описании сказано, что расчет работает короткими сериями и сразу после этого прячется в лесополосе. Миномет отличается высокой скорострельностью и имеет высокую точность стрельбы.

По соседству работает боевой расчет противотанковой пушки «Рапира», или МТ-12. Задача этого буксируемого орудия - борьба с бронетехникой. На видео Минобороны показана стрельба из «Рапиры». Военнослужащие бьют по целям, имитирующим «вражескую» технику.

Дополнительное обучение на полигоне бойцы группировки «Восток» проходят регулярно - в перерывах между боевыми действиями. По окончании курса, длящегося несколько дней, бойцы снова отправляются на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.