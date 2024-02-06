Патрушев: сбив Ил-76, Киев показал, что не жалеет своих же людей

Руководство Украины продемонстрировало, что не жалеет своих же людей, сбив самолет Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных», - сказал он на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане.

На прошлой неделе СК РФ показал лежащие на снегу обломки ракет, которыми сбили Ил-76. На записи видны отдельные части ракеты с маркировкой. Следователи установили тип вооружения, которым был поражен самолет. Как утверждает ведомство, ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot выпустили по самолету ракеты MIM-104A.

На борту Ил-76 находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Пуск ракеты был осуществлен из села Липцы Харьковской области.