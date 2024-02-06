В Сочи из-за схода селя водители едут над пропастью, рискуя упасть

В Сочи грунт в районе схода селя продолжает двигаться, перемалывая огромные деревья. Корреспондент «Звезды» показала, как водителям приходится проезжать по краю дороги, рискуя свалиться в пропасть.

По словам местного жителя, передвигаться по дороге «рисково» и смертельно опасно - колеса утопают в грязи и можно свалиться в кювет.

«Страшно. Вчера кое-как мы отсюда выехали. Деревья убирали, мучились здесь. Такой случай при мне первый. Обычно убираются, справляются. Дороги надо восстанавливать. Тут край, смертельно опасно, если в кювет кто-то уйдет», - сказал местный житель Валерий.

Штормовое предупреждение в городе-курорте будет длиться в течение суток. Синоптики прогнозируют смерчи над акваторией моря, передает наш корреспондент.

Напомним, в воскресенье вечером в Сочи произошел сход селевых масс. В РЖД сообщили, что селевой поток накрыл ж/д пути, в результате чего было приостановлено движение на участке Туапсе - Адлер.