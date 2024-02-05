В Сочи отменили десять поездов из-за селя, сошедшего на пути

В минувшее воскресенье поздно вечером после схода селевых масс на железнодорожные пути было приостановлено движение на участке Туапсе - Адлер в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что из-за происшествия задержаны шесть пассажирских поездов. Также отменены десять пригородных поездов. Сейчас железнодорожники устраняют последствия стихии.

«Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь», - подчеркнули в РЖД.

Сейчас специалисты занимаются расчисткой железнодорожного полотна и восстановлением контактной сети.