Премьером Казахстана назначили экс-главу администрации президента Бектенова

Бывшего руководителя администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова назначили на должность премьер-министра республики. Соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в указе №447 от 6 февраля 2024 года, опубликованном на официальном сайте президента страны.

Ранее депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) на заседании большинством голосов дали согласие главе государства на утверждение кандидатуры Бектенова на пост главы кабмина.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства Казахстана. Согласно указу лидера республики, члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.