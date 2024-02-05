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Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен первый заместитель главы правительства республики Роман Скляр.
Максим Крюков 2024-02-05 13:28:01
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского лидера.

Уточняется, что документ был утвержден в соответствии со статьей 70 Конституции страны. Временно исполнять обязанности премьер-министра республики будет первый заместитель главы казахстанского правительства Роман Скляр.

Согласно указу, члены кабмина Республики Казахстан продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

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