Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского лидера.

Уточняется, что документ был утвержден в соответствии со статьей 70 Конституции страны. Временно исполнять обязанности премьер-министра республики будет первый заместитель главы казахстанского правительства Роман Скляр.

Согласно указу, члены кабмина Республики Казахстан продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.