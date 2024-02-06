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В МИД РФ допустили возможность выхода России из Арктического совета

Такой сценарий возможен, если деятельность организации не будет соответствовать интересам нашей страны.
Сергей Лебедев 2024-02-06 11:21:01
© Фото: Alexei Druzhinin, ZUMAPRESS, Globallookpress

Россия не исключает выхода из Арктического совета. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, такой сценарий возможен, если деятельность организации не будет соответствовать интересам нашей страны.

Дипломат отметил, что у России в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра. Также, по его словам, сейчас Арктический совет функционирует «на самых малых оборотах». 

Напомним, ранее Николай Корчунов заявлял, что деструктивное поведение Запада может вынудить нашу страну выйти из организации.

Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из действий западных стран и соблюдения ее интересов как участницы.

#Россия #дипломат #МИД РФ #Арктический совет #посол #Николай Корчунов
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