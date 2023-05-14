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В МИД РФ заявили, что деструктивное поведение Запада может вынудить Россию выйти из Арктического совета

Елизавета Егорова
04:51 14.05.2023
Выход России из Арктического совета может произойти, если западные страны будут нарушать права РФ как члена организации.
В МИД РФ заявили, что деструктивное поведение Запада может вынудить Россию выйти из Арктического совета
© Фото: Екатерина Аверьянова «ТРК Звезда»
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Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов рассказал о том, что может побудить Россию выйти из Арктического совета. По его словам, Россия не потерпит деструктивного поведения западных стран. Об этом Корчунов заявил в интервью ТАСС.

Посол по особым поручениям отметил, что одним из примеров деструктивного поведения является неприглашение России на события Арктического совета.

Корчунов заострил внимание на том, что Россия будет принимать решения касаемо совета, исходя из действий западных стран и соблюдения ее прав и интересов как участницы.

Ранее в МИД РФ заявили о возможности эскалации конфликта в Арктике из-за экспансии НАТО. Россию не устраивает, что альянс увеличивает масштаб проводимых в этом районе военных учений.

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