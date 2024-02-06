Курсанты приступили к занятиям по вождению танков Т-80 в Хабаровском крае

Военнослужащие окружного учебного центра ВВО в Хабаровском крае приступили к занятиям по вождению танков Т-80. Об этом сообщает Минобороны России.

Призванные на прохождение срочной службы бойцы обучаются на механика-водителя. В начале занятий они произвели контрольный осмотр танков, проверив вооружение, ходовую часть и инструменты.

Затем началась практическая часть, в ходе которой были преодолены препятствия - как естественные, так и искусственные. Танкисты выполнили остановку на спуске и подъеме.

Позже курсантов обучат преодолевать ограниченные проходы, подъемы, спуски, косогоры, а также они научатся водить танки в колонне и в сложных условиях местности.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что перед вождением военнослужащие прошли теоретическую подготовку, а также выполнили упражнения на мультимедийных тренажерах. Все они сдали зачеты.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.