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Курсанты приступили к занятиям по вождению танков Т-80 в Хабаровском крае

Военнослужащие научились преодолевать на танках естественные и искусственные препятствия.
2024-02-06 11:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие окружного учебного центра ВВО в Хабаровском крае приступили к занятиям по вождению танков Т-80. Об этом сообщает Минобороны России. 

Призванные на прохождение срочной службы бойцы обучаются на механика-водителя. В начале занятий они произвели контрольный осмотр танков, проверив вооружение, ходовую часть и инструменты. 

Затем началась практическая часть, в ходе которой были преодолены препятствия - как естественные, так и искусственные. Танкисты выполнили остановку на спуске и подъеме. 

Позже курсантов обучат преодолевать ограниченные проходы, подъемы, спуски, косогоры, а также они научатся водить танки в колонне и в сложных условиях местности. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что перед вождением военнослужащие прошли теоретическую подготовку, а также выполнили упражнения на мультимедийных тренажерах. Все они сдали зачеты. 

Ранее были опубликованы ночные кадры работы бронегруппы ВДВ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Т-80 #танки #курсанты #Хабаровский край
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