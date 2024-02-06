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СК выясняет причины выезда самолета с тренерами на борту за ВПП в Саранске

Пассажиры, известные российские тренеры по фигурному катанию, и экипаж самолета не пострадали, их доставили в здание аэропорта с помощью спецтехники.
Елизавета Кондрикова 2024-02-06 00:07:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Центральное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства и причины инцидента с пассажирским самолетом с тренерами по фигурному катанию и журналистами на борту, который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске.   

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении управления.

Пострадавших в итоге авиационного инцидента нет, самолет повреждений не получил. Пассажиров с помощью спецтехники доставили в аэропорт города. Среди причин случившегося называют сильный снегопад или несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам.

Напомним, на борту самолета было 87 пассажиров, в том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры по фигурному катанию Светлана Соколовская и Алексей Тихонов.

 

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