СК выясняет причины выезда самолета с тренерами на борту за ВПП в Саранске

Центральное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства и причины инцидента с пассажирским самолетом с тренерами по фигурному катанию и журналистами на борту, который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении управления.

Пострадавших в итоге авиационного инцидента нет, самолет повреждений не получил. Пассажиров с помощью спецтехники доставили в аэропорт города. Среди причин случившегося называют сильный снегопад или несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам.

Напомним, на борту самолета было 87 пассажиров, в том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры по фигурному катанию Светлана Соколовская и Алексей Тихонов.